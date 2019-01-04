В Волгограде на ериках и озерах начался замор рыбы

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:41:52+03:00

В прошлом году спасательную операции проводили в середине марта. Фото: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области

А вот денег на спасение фауны не выделяют

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Явление это ежегодное. Каждый раз, когда наступают холода, то в небольших ериках и мелких озерах начинает гибнуть рыба – не хватает кислорода. В этом году морозы пришли рано. А затем замерзшие водоемы еще и припорошило снегом, закрывая возможные пути для поступления кислорода. Поэтому уже сейчас во многих местах стала гибнуть рыба.

Если раньше специалисты ФГБУ «Нижневолжрыбвод» выходили экологическим десантом: бурили лунки, вставляли снопы, чтобы спасти подледный животный мир, то 4 года назад в Москве прекратили финансирование мероприятий.

Высокопоставленные чиновники посчитали, что это неэффективно и не нужно. Практически свела на нет подобные спасательные акции и областная администрация. В прошлом году они проводили из ближе к весне.

- Замор рыбы – это естественный процесс. Но с увеличением негативного влияния человека происходить он стал чаще, быстрее. Нам бы помочь природе, исправить свои же ошибки, но наверху решили по-другому, - поделился своим мнением с «КП-Волгорад» Сергей Яковлев, главный ихтиолог ФГБУ «Нижневолжрыбвод»

Ну а рыбакам в этой ситуации остается только самим спасать любимые места для рыбалки. Бурить лунки, вставлять камыш. Иначе весной ждать хорошего улова даже не стоит.