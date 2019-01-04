В Волгограде бензин на многих АЗС вырос на 70 копеек

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:34:59+03:00

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Волгоградцы ждали роста цен в новом году. Многие товары начали дорожать еще в декабре. Ну а после вступления в силу закона о повышении НДС на 2 процента, покупатели не удивятся новым ценникам. Правда, новые таблички первыми установили совсем не магазины. В Волгограде на автозаправках Лукойла цены выросли на 70 копеек сразу, причем на все виды топлива.

Так, 92-й теперь обойдется 42,61 за литр, 95-экто можно заправить за 46.73, 95-й – 46,18. Литр ДТ стоит 46,27. Так что теперь за полный бак в 50 литров 92-го придется выложить 2130 рублей.

На Роснефти цены в январе не поменялись. 92-й стоит 41,20, 95-й – 44,70. На Газпромовских АЗС стоимость последний раз повышали 29 декабря 2018 года. Теперь 95-й обойдется в 44,80, 92-й в 41,30. Но не факт, что цены на этих автозаправках не подрастут в ближайшие недели.

Все дело в повышении с января 2019 годана акциза бензин в полтора раза (на 49 процентов). И как следствие – повышение цены за литр. Еще добавьте два процента от НДС.

Ну а водителям остается только ворчать на капиталистов и мировую несправедливость. Ну или пересесть на общественный транспорт (который с января, кстати, в Волгограде тоже подорожал) или велосипед.

Кстати, если это может кого-то утешить, то цена за литр в Ростове-на-Дону или Краснодаре еще выше, чем у нас примерно на рубль.