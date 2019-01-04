2019-01-04T09:04:54+03:00
Происшествия

Волжанка погибла под колесами «двенадцатой»

Она переходила дорогу возле пешеходного перехода
Екатерина МАЛИНИНА
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Волжанка умерла еще до приезда "скорой".Волжанка умерла еще до приезда "скорой".Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария в Волжском произошла на улице Ленинская. 35-летний местный житель ехал на своей «двенадцатой» в сторону улицы Больничная. Он слишком поздно заметил молодую женщину, которая переходила дорогу рядом с пешеходным переходом. Скорость у машины была высокой, поэтому у волжанки практически не было шанса выжить. Она умерла еще до приезда «скорой».

Примерно в этой же время 3 января случилась авария на дороге между Палласовкой и Николаевском возле хутора Старая Балка. Парень за рулем «девяносто девятой» ехал в сторону Палласовки. Он вылетел на встречную полосу, но маневр завершить не успел. Врезался в «пятнадцатую». В результате аварии помощь медиков понадобилась 72-летней пассажирке ВАЗ 211540. Сейчас она находится под наблюдением врачей в больнице.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП

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