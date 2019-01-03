2019-01-03T20:05:34+03:00
Политика

Военному из Волгограда выплатили рекордную субсидию в 10 миллионов

На эту сумму он купит жилье на шесть человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Военнослужащих государство обеспечивает жильем.Военнослужащих государство обеспечивает жильем.Фото: Семен ШПАК
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Военнослужащих государство обеспечивает жильем. Сумма зависит от числа членов семьи и выслуги. В конце 2018 года военному одного из волгоградских гарнизонов выплатили рекордную сумму жилищной субсидии – сразу более 10 миллионов рублей. Причина проста: контрактник - многодетный отец-герой.

- Получатель рекордной для региона субсидии прослужил в Вооруженных Силах более 20 лет. Он получил 10 миллионов на приобретение жилья для семьи в составе шести человек, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Всего за 3,5 года работы госпрограммы волгоградские военные получили более полутора миллиардов рублей на покупку жилья. Выбрали такой способ решения квартирного вопроса более 150 человек. Еще более полутора тысяч офицеров предпочли накопительно-ипотечный способ. Берет жилье в кредит военный, выплачивает – государство. Так что служба идет – ипотечный заём тает.

В целом в регионе служебным жильем обеспечены более 2,7 тысячи военнослужащих. Еще восьми сотням офицеров оплачивают аренду.

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