Губернатор Бочаров решил взяться за «Старую Сарепту»

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:32:09+03:00

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По традиции первый день Нового года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретил в больнице. А 3 января решил взяться за культуру и устроил выездное совещание в музее-заповедника «Старая Сарепта» в Красноармейском районе. Осмотрев главные достопримечательности, глава региона отметил, что нужно создавать дополнительные условия для удобства посетителей музейного комплекса. Решил проработать и вопрос развития прилегающей территории.

- Нужно посмотреть, что необходимо сделать, чтобы повысить транспортную и пешую доступность, - заявил Бочаров. - Мы должны создать комплекс, отвечающий самым высоким мировым стандартам.

Напомним, музей-заповедник «Старая Сарепта» основан почти 20 лет назад на территории средневековой колонии гернгутеров. Сейчас это 26 зданий, 23 из которых - объекты культурного наследия федерального значения. В том числе немецкая кирха с органом, дом аптекаря, постоялый двор 1769-го года постройки и другие. С подземельями «Старой Сарепты» связано немало мистических историй. А в музейных фондах хранится более 52 тысяч уникальных экспонатов.