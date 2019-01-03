Два человека погибли на пожаре в Волгоградской области

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:54:58+03:00

На ликвидацию огня у пожарных ушло около 40 минут. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Большой частный дом загорелся в станице Усть-Бузулукской Алексеевского района Волгоградской области в начале третьего дня 3 января 2019 года. В считанные минуты на место ЧП на улице Набережной прибыли пожарные. К этому моменту здание площадью около ста квадратных метров уже полыхало по всей площади. Без жертв не обошлось.

- Спустя 9 минут после получения тревожного сигнала пожар был локализован. В 15.00 пожарным расчетам удалось ликвидировать горение, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

На пепелище спасатели обнаружили два тела. В огне погибли хозяева дома – мужчина и женщина.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории. Им предстоит установить причину пожара.

МЧС призывает волгоградцев не забывать о правилах пожарной безопасности. Пренебрежение может стоить жизни вам и вашим близким. В случае пожара звоните «101».