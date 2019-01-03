2019-01-03T17:34:32+03:00
Происшествия

В Волгограде мать и 9-летняя дочь отравились угарным газом

В квартире была неисправна газовая колонка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пострадали мать и ребенок.Пострадали мать и ребенок.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Неисправное газовое оборудование могло обернуться бедой для одной из семей, проживающих на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда. Рано утром третьего января 9-летняя девочка и ее мама почувствовали себя плохо - надышались угарным газом. К счастью, помощь подоспела вовремя - успели вызвать скорую.

Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, приехавшая на вызов бригада медиков доставила девятилетнего ребенка и 38-летнюю женщину в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи №25 с диагнозом «отравление угарным газом». Мать и дочь едва не угорели из-за неисправной газовой колонки.

В тот же день днем ЧП случилось в Алексеевском районе Волгоградской области. В станице Усть-Бузулукская сгорел частный дом. На этот раз без жертв не обошлось.

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