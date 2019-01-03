В Волгограде мать и 9-летняя дочь отравились угарным газом
Неисправное газовое оборудование могло обернуться бедой для одной из семей, проживающих на улице Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда. Рано утром третьего января 9-летняя девочка и ее мама почувствовали себя плохо - надышались угарным газом. К счастью, помощь подоспела вовремя - успели вызвать скорую.
Как сообщили «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, приехавшая на вызов бригада медиков доставила девятилетнего ребенка и 38-летнюю женщину в отделение токсикологии больницы скорой медицинской помощи №25 с диагнозом «отравление угарным газом». Мать и дочь едва не угорели из-за неисправной газовой колонки.
В тот же день днем ЧП случилось в Алексеевском районе Волгоградской области. В станице Усть-Бузулукская сгорел частный дом. На этот раз без жертв не обошлось.