Автобус и маршрутка столкнулись на юге Волгограда: пострадали двое

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:18:48+03:00

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Днем 3 января в Красноармейском районе Волгограда столкнулись маршрутка и автобус. ДТП произошло на улице Вилянской в районе дома №11. По предварительным данным, в аварии пострадали два человека - водитель маршрутки и пассажирка автобуса.

- Около половины двенадцатого днем 3 января на улице Вилянской столкнулись автобус № 79 и маршрутное такси «Газель», - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону. – Маршрутка в момент ДТП не находилась на маршруте, пассажиров внутри не было.

Водителя «Газели» зажало внутри покореженного автомобиля. Чтобы вытащить его из маршрутки пришлось потрудиться спасателям. У мужчины перелом ноги и другие травмы. Одна пассажирка пострадала в автобусе №79 – во время столкновения женщина упала и ударилась головой.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все детали и обстоятельства аварии. Предварительная причина ДТП - водитель автобуса на резком повороте выехал на встречную полосу.