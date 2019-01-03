2019-01-03T12:06:53+03:00
Происшествия

Женщина погибла в ДТП на трассе Москва – Волгоград

Еще один человек в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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ДТП произошло на московской трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области.ДТП произошло на московской трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Смертельное ДТП произошло утром 2 января на 729 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе Волгоградской области. На московской трассе столкнулись Audi А4 и Hyundai. 36-летний москвич за рулем Audi ехал в сторону Волгограда. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Hyundai, которым управлял 59-летний волгоградец. Иномарки разметало по дороге, к сожалению, не обошлось без жертв.

- В результате ДТП 57-летняя пассажирка Hyundai от полученных травм погибла на месте, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

59-летний водитель Hyundai остался жив, его на скорой увезли в больницу. Водитель второй иномарки - 36-летний житель Московской области - получил незначительные ранения, необходимую помощь ему оказали на месте ДТП.

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