2019-01-03T11:44:26+03:00
Происшествия

Постоялец ограбил администратора хостела в Волгограде

За телефон и золотые украшения мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские 2 января в Волгограде. В новогодние праздники мужчина остановился в одном из хостелов, расположенном на проспекте Ленина. Вечером в первый день 2019 года он вызвал в номер администратора. Угрожая 29-летней женщине ножом, постоялец снял с нее золотые украшения - браслет, кольцо и перстень, отобрал дорогой мобильник, а затем ушел из хостела. О произошедшем женщина заявила в полицию. А на следующий день разбойника задержали на улице полицейские.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

За телефон и золотые украшения 47-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Это будет уже не первый его срок. Ранее он уже был судим за различные преступления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина погибла в ДТП на трассе Москва – Волгоград
Волгоградские ученые получили 121 миллион на исследования
3 января 2019 в Волгограде: Музыкальный карнавал и ЗОЖ дискотека
В Волжском водитель сбил двух пешеходов и пытался скрыться
Волгоград занял 50-е место в рейтинге «Город России»
В Астрахани у главной елки машина сбила женщину с ребенком
В Волгограде в новогодние праздники за порядком следят 50 патрулей военной полиции
Более четырех тысяч волгоградок получили президентское пособие на первенцев
В Волгограде празднуют Новый год на французский манер
Под Волгоградом построили военно-патриотический парк для ребят
В волгоградских питомниках собрали уже 3,5 тонны шишек
В Волгограде пятые сутки не могут найти 17-летнего подростка
Под Волгоградом игры с тюбингом закончились травмированным пешеходом
На юге Волгограда водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
«Помогите найти мячик»: как предновогодняя потеря юного волжанина превратилась в сказку
В волгоградских поликлиниках будут менять советское оборудование на современное
Астраханские единоросы исключат из своих рядов экс-министра и экс-депутата за педофилию
Десять тысяч волгоградцев прокатились в новогоднюю ночь на автобусах, трамваях и троллейбусах
Волгоградцы в новогодние каникулы могут пожаловаться на состояние мусорной площадки
Волгоградец без прав на «Урале» протаранил иномарку
Волгоградец прострелил жене ноги в новогоднюю полночь
Волгоградцы отметили новогоднюю ночь без происшествий
В 2018 году Роспотребнадзор наказал волгоградских чиновников почти на полмиллиона рублей