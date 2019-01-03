Постоялец ограбил администратора хостела в Волгограде

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:44:26+03:00

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Подозреваемого в разбойном нападении задержали полицейские 2 января в Волгограде. В новогодние праздники мужчина остановился в одном из хостелов, расположенном на проспекте Ленина. Вечером в первый день 2019 года он вызвал в номер администратора. Угрожая 29-летней женщине ножом, постоялец снял с нее золотые украшения - браслет, кольцо и перстень, отобрал дорогой мобильник, а затем ушел из хостела. О произошедшем женщина заявила в полицию. А на следующий день разбойника задержали на улице полицейские.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

За телефон и золотые украшения 47-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Это будет уже не первый его срок. Ранее он уже был судим за различные преступления.