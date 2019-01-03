2019-01-03T10:40:42+03:00
Общество

Волгоградские ученые получили 121 миллион на исследования

Финансирование научных проектов в Волгоградской области выросло в 1,5 раза
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Научные исследования позволяют создавать новые конкурентные производства.Научные исследования позволяют создавать новые конкурентные производства.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В 2018 году волгоградские ученые получили более 121 миллиона рублей финансирования на свои проекты и исследования, значимые для региона. По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области сумма государственной поддержки выросла в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Применяют разработки для импортозамещения и создания новых производств, в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве.

Более 6,2 миллиона рублей - это премии региона в сфере науки и техники, а также научные гранты. 146 разработок волгоградских ученых получили более 40 миллионов финансирования в рамках совместного конкурса администрации области и Российского фонда фундаментальных исследований. На гранты по линии Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере пришлось 62 миллиона рублей. Еще более 7 миллионов рублей выделили на Центры молодежного инновационного творчества.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина погибла в ДТП на трассе Москва – Волгоград
Постоялец ограбил администратора хостела в Волгограде
3 января 2019 в Волгограде: Музыкальный карнавал и ЗОЖ дискотека
В Волжском водитель сбил двух пешеходов и пытался скрыться
Волгоград занял 50-е место в рейтинге «Город России»
В Астрахани у главной елки машина сбила женщину с ребенком
В Волгограде в новогодние праздники за порядком следят 50 патрулей военной полиции
Более четырех тысяч волгоградок получили президентское пособие на первенцев
В Волгограде празднуют Новый год на французский манер
Под Волгоградом построили военно-патриотический парк для ребят
В волгоградских питомниках собрали уже 3,5 тонны шишек
В Волгограде пятые сутки не могут найти 17-летнего подростка
Под Волгоградом игры с тюбингом закончились травмированным пешеходом
На юге Волгограда водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
«Помогите найти мячик»: как предновогодняя потеря юного волжанина превратилась в сказку
В волгоградских поликлиниках будут менять советское оборудование на современное
Астраханские единоросы исключат из своих рядов экс-министра и экс-депутата за педофилию
Десять тысяч волгоградцев прокатились в новогоднюю ночь на автобусах, трамваях и троллейбусах
Волгоградцы в новогодние каникулы могут пожаловаться на состояние мусорной площадки
Волгоградец без прав на «Урале» протаранил иномарку
Волгоградец прострелил жене ноги в новогоднюю полночь
Волгоградцы отметили новогоднюю ночь без происшествий
В 2018 году Роспотребнадзор наказал волгоградских чиновников почти на полмиллиона рублей