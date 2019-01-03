Волгоградские ученые получили 121 миллион на исследования

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:40:42+03:00

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В 2018 году волгоградские ученые получили более 121 миллиона рублей финансирования на свои проекты и исследования, значимые для региона. По данным комитета экономической политики и развития Волгоградской области сумма государственной поддержки выросла в полтора раза по сравнению с предыдущим годом. Применяют разработки для импортозамещения и создания новых производств, в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве.

Более 6,2 миллиона рублей - это премии региона в сфере науки и техники, а также научные гранты. 146 разработок волгоградских ученых получили более 40 миллионов финансирования в рамках совместного конкурса администрации области и Российского фонда фундаментальных исследований. На гранты по линии Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере пришлось 62 миллиона рублей. Еще более 7 миллионов рублей выделили на Центры молодежного инновационного творчества.