3 января 2019 в Волгограде: Музыкальный карнавал и ЗОЖ дискотека

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:55:32+03:00

Куда пойти и что интересного посмотреть 3 января 2019 в Волгограде

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К 3 января волгоградцы уже доели все салаты, пересмотрели все новогодние фильмы и готовы выбраться из дома. В этот день главная новогодняя программа мероприятий развернется в Волгограде на площади Павших Борцов. В полдень 3 января 2019 здесь начнется детский утренник «Золотой Пятачок и волшебный сказочный лес». Также на площади работают аттракционы для малышей и резиденция Деда Мороза. Попасть на личный прием к новогоднему волшебнику можно за 250 рублей. С 12 до 14 часов будет работать и интерактивная площадка в центральном парке.

В 14 часов 3 января 2019 на площади Павших Борцов в Волгограде будут отмечать Новый год в традициях Китая. В 16 часов «Музыкальный карнавал» здесь устроят артисты музыкального театра. А в 17.00 стартует молодежная дискотека «ЗОЖигаем в Новый год», в программе - баттлы танцоров и флешмоб.

В театрах Волгограда 3 января 2019 ждут ребят и их родителей Дед Мороз, Снегурочка и яркие новогодние представления. В 12.00 начнется мастер-класс по изготовлению игрушки в историческом парке «Россия - Моя история». В это же время на новогоднее интерактивное занятия для детей и взрослых приглашает музей Машкова (пр. Ленина, 21). Большую программу от детских развлечений до мистических историй для взрослых подготовила «Старая Сарепта».

А тех, кто готов к более активному отдыху, ждут катки и лыжные покатушки.

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