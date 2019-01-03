В Волжском водитель сбил двух пешеходов и пытался скрыться

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:20:38+03:00

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Два человека попали под колеса иномарки поздним вечером 2 января на улице Карбышева в городе Волжский Волгоградской области. По предварительным данным, около половины двенадцатого ночи 39-летнего мужчину и 38-летнюю женщину сбили напротив дома № 125 по улице Карбышевав то время, когда они переходили дорогу по «зебре». Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Но вскоре водителя задержали.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, инспекторы ДПС быстро разыскали сбивший двух пешеходов автомобиль «Рено Логан». 35-летнего водителя задержали и составили на него административные протоколы.

К счастью, пострадали пешеходы не сильно – получили ушибы. Так что ехать в больницу они отказались.

Всего за минувшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло три серьезных ДТП, в которых один человек погиб, пятеро пострадали. Немало волгоградцев сели за руль подшофе. За день гаишники задержали 25 нетрезвых водителей.