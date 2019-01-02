Волгоград занял 50-е место в рейтинге «Город России»

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:40:42+03:00

А шесть лет назад Волгоград в этом рейтинге был на 14-м месте. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В число лучших городов для жизни по версии интернет-пользователей наш мегаполис не попал

Изменить размер текста: A A

В конце 2018-го подвели итоги очередного голосования в рейтинге «Город России. Национальный выбор». Этот конкурс проводится с 2012-го года. И на этот раз Волгоград занял 50-ю строчку рейтинга (из 83-х субъектов российской Федерации). Для сравнения, в 2017-м наш областной центр был на 52-й позиции.

Конкурс, повторимся, проводится уже не первый год. Принцип его заключается в том, что лучший город для проживания в России определяют интернет-пользователи. А чтобы не было накруток, проголосовать с одного ip-адреса можно только один раз.

За Волгоград в 2018-м отдали свои голоса только 4062 человека. Кстати, в 2012-м Волгоград в этом рейтинге занимал 14-е место, набрав более 28 тысяч голосов. С тех пор наш областной центр лишь плавно опускался все ниже и ниже.

Для сравнения, за лидера голосования 2018-го года - город Владикавказ проголосовали 400010 человек. На втором месте ТОП-3 оказался Владивосток (175214 голосов), на третьем - Чебоксары (153631 голос).