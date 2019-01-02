2019-01-02T20:53:20+03:00
Происшествия

В Астрахани у главной елки машина сбила женщину с ребенком

Виновницей ДТП стала 18-летняя девушка-водитель
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото группы "Аварии Астрахани".Фото группы "Аварии Астрахани".
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В целях безопасности территорию вокруг новогодних елок давно огораживают во всех городах. В Астрахани на площади Ленина возле главной елки тоже поставили блоки, ограничивающие движение машин, но все равно ЧП избежать не удалось. Произошла авария вечером 1 января. Женщина с ребенком переходила дорогу - шли от елки на противоположную сторону. Водитель иномарки «Kia Rio» остановился, чтобы пропустить пешеходов, но в этот момент в него сзади врезалась «Hyundai Sonata», за рулем которой находилась 18-летняя девушка. От удара первую машину отбросило на пешеходов, зацепил он и впереди стоящий «ВАЗ».

В результате 44-летняя женщина, которая, к слову, сама работает врачом, оказалась под колесами иномарки. Свою дочь она в последний момент успела оттолкнуть и девочка избежала наезда. А пострадавшая астраханка получила черепно-мозговую травму и ушибы. Ее госпитализировалли в больницу.

А водителей-виновников ДТП уже привлекли к административной ответственности. По факту аварии сотрудники ГУ МВД по региону проводят проверку.

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