В Волгограде в новогодние праздники за порядком следят 50 патрулей военной полиции

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:09:51+03:00

К охране правопорядка подключились также общественники, курсанты и бойцы Росгвардии

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В новогодние праздники все ведомства, которые призваны следить за порядком, переведены на особый режим работы. Круглосуточно в Волгограде дежурят сотрудники ППС и ДПС, бойцы Росгвардии, представители частных охранных компаний, а также военные. Как сообщают в пресс-службе ЮВО, сейчас в Волгограде работают около 50-ти патрулей военной полиции Южного военного округа. Они дежурят возле городков Волгоградского гарнизона и у объектов Минобороны.

- Также совместное патрулирование нарядов военной полиции и правоохранителей организовано в аэропорту, железнодорожном и автовокзале на территории Волгограда, - уточняют в ЮВО.

Особое внимание сотрудников военной автоинспекции ЮВО приковано также к движению военного автотранспорта на дорогах общего пользования.

Сотрудники полиции в свою очередь напоминают, что в общественных местах запрещено распитие спиртных напитков, а несовершенноетним разрешено появляться в местах массовых гуляний исключительно до 22.00 (без сопровождения взрослых).

Информацию о подозрительных лицах, брошенном автотранспорте, оставленных без присмотра вещах и др. следует незамедлительно сообщать на телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области - 30-44-44 или 02.