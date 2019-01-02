2019-01-02T13:27:50+03:00
Общество

Более четырех тысяч волгоградок получили президентское пособие на первенцев

Причем тысяча семей обратились за пособием в ноябре-декабре
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За прошлый 2018-й год 4108 волгоградских семей получили президентские выплаты на первенцев. И, надо отметить, что чем дальше, тем все активнее волгоградцы идут за этим пособием.

- Только за последние два месяца в органы соцзащиты Волгоградской области за назначением обратились порядка тысячи человек, - сообщают «КП-Волгоград» в администрации региона.

Напомним, что пособие на первенца получают с 1 января 2018-го все семьи, где появился первый ребенок, и чей среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума.

- Волгоградцы получают пособие на первенца в размере 9664 рубля ежемесячно, - уточняют в областном комитете соцзащиты. - Общая сумма выплат уже составила порядка 300 миллионов рублей.

Кстати, в Волгоградской области за первенца кроме президентской выплаты получают еще дополнительное пособие мамочки, которые родили до 23-летнего возраста. За два последних года такую помощь получили почти 5,5 тысячи волгоградок. А с 1 января 2019-го суммы выплаты увеличена до 50 тысяч рублей.

Оформить поддержку можно в учреждениях соцзащиты по месту жительства или в МФЦ, предоставив пакет документов. Их полный перечень волгоградцы могут узнать, позвонив по телефонам «горячей линии»: (8442)30-81-79 или (8442)30-81-62.

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