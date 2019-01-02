2019-01-02T13:09:35+03:00
Общество

В Волгограде празднуют Новый год на французский манер

На главной площади проходит театрализованное представление
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Открылся праздник представлением для детворы.Открылся праздник представлением для детворы.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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Ко 2 января волгоградцы, оторвавшись от праздничных столов, отправиллись гулять. Тем более, что для горожан подготовили замечательную театрализованную программу. В 14.00 череду представлений открыли творческие коллективы города. Самых маленьких развлекали Маша и медведь, и другие сказочные персонажи. А взрослым предложили на себе испытать, как празднуют Новый год в других странах мира. Сначала их окунули в атмосферу Кубы, и вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой волгоградцы узнали, как отмечают Новый год французы. Продолжится представление до 17.00.

Так что не сидите дома, айда гулять!

- А 3-го января эстафету праздничных «путешествий» подхватит представление в традициях Китая, 4 января – России и Италии. 7 января гости праздника окунутся в атмосферу Японии и Голландии. В трехчасовой программе: театрализованные постановки, танцевальные и музыкальные выступления, игры, шуточные лотереи и многое другое, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии города.

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