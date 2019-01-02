Под Волгоградом построили военно-патриотический парк для ребят

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:04:17+03:00

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Теперь у волгоградских ребят есть целый парк, где патриотические слеты, акции и военно-спортивные игры. Построили этот военно-патриотический парк на базе мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области.

- Парк культуры состоит из четырех секторов, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Первая часть представляет собой военно-исторический сектор. Здесь собраны экспонаты амуниции и вооружения времен ВОВ, публикации из газет военного периода, копии боевых знамен.

Вторая часть - выставочный сектор, где можно увидеть и потрогать не только легендарный танк Т-34, но и образцы современной техники - БМП-3, Т-90, 2С19 «Мста», 2С34 «Хоста», «ТорМ2».

Еще одна часть парка отдана для культурного досуга. Две аллеи: аллея истории и аллея героев. Здесь можно отдохнуть на лавочках при свете декоративных фонарей, можно посидеть в спорт баре. Есть также клуб с кинопроектором, который вмещает 400 человек, - уточняют в ЮВО. - Отдельно - массово-спортивный сектор. Здесь есть площадки для мини футбола, волейбола, полоса препятствий, и дорожки для бега на дистанции до трех километров.

- Здесь будут проводить выставки современных образцов вооружения, и исторической техники, а также находок, которые обнаружат во время «Вахты памяти», - дополняют в ЮВО. - Парк будет доступен для военнослужащих и членов их семей, воспитанников «Юнармии» и других военно-патриотических организаций.