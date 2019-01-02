В волгоградских питомниках собрали уже 3,5 тонны шишек

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:38:29+03:00

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Каждую зиму в волгоградских лесничествах собирают хвойный урожай - шишки. И вовсе не ради орешков, а ради семян, из которых потом вырастят новые саженцы елок и сосны. В этом году запланировали собрать рекордный урожай - около пяти тонн. К настоящему моменту уже собрали 3,5 тонны - то есть больше половины.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, собирают шишки сейчас в пяти районах области - в Алексеевском, Котовском, Даниловском, Ольховском, Серафимовичском и Урюпинском лесничествах. К сборам подключили более 370 инспекторов и инженеров, сотрудников лесничеств и Волгоградского лесопожарного центра.

Дело это, между прочим, непростое. Чтоб вы понимали: для получения одного грамма семян надо собрать 200 шишек сосны обыкновенной или 50 шишек сосны крымской. А чтобы засеять один гектар хвойными деревьями, потребуется 60 килограммов семян, а сосны крымской - вдвое больше.

Из пяти тонн шишки, которую планируют собрать этой зимой в лесничествах Волгоградской области, получат более 100 килограммов семян сосны.

- Наибольший урожай — более одной тонны ожидается в Урюпинском и Новониколаевском районах, - говорят в облкомприроде.