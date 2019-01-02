2019-01-02T10:10:03+03:00
Происшествия

В Волгограде пятые сутки не могут найти 17-летнего подростка

Мальчишка ушел из дома еще 28 декабря
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - группы "ВолгоСпас - поиск пропавших детей"Фото - группы "ВолгоСпас - поиск пропавших детей"
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В Волгограде пятые сутки не появляется домой 17-летний подросток Адам Межидов. Родители сбились с ног и потеряли покой и сон. Поначалу искали собственными силами, на данный момент подключили к поискам полицию и волонтеров.

Как рассказали «КП-Волгоград» активисты группы «ВолгоСпас - поиск пропавших детей», Адам ушел из дома еще 28 декабря. Живет он в Центральном районе Волгограда. Волонтеры просят помочь волгоградцев в распространении информации о «потеряшке».

- На вид парню 17-20 лет, среднего телосложения, коротко стриженный, волосы темно-русого цвета, глаза голубые. В день пропажи на нем были синие джинсы и куртка черного цвета. На ногах - черные ботинки, - уточняют волонтеры. - Максимальный репост! Важна любая информация!

Если вам что-либо известно о его местонахождении, или вы можете помочь с поисками, просьба обращаться по телефонам, указанным в ориентировках.

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