Под Волгоградом игры с тюбингом закончились травмированным пешеходом

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:22:33+03:00

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Взрослые часто ведут себя, как дети, а в новогодние праздники особенно: навеселе бегут играть в снежки или кататься с горки. Вот только нередко эти «дурачества» заканчиваются невесело. Так, в первый же день нового года в больницу попал 41-летний мужчина, которого сбили… «ватрушкой».

Да-да, вы не ослышались. После обильного застолья несколько жителей поселка Городище решили устроить «покатушки». Они прицепили с помощью буксировочного троса тюбинг к «Сан Йон Кайрон» и 50-летний владелец иномарки на скорости стал катать друзей на этих надувных санях по дороге у дома №3 на улице Набережная.

Во время очередного такого заезда, «ватрушку» с пассажиром занесло и она зацепила случайного прохожего - 41-летнего мужчину, который в этот момент шел мимо.

- В результате пешеход обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали у него перелом ключицы. Сейчас он находится под наблюдением врачей, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.