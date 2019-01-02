2019-01-02T09:34:46+03:00
Происшествия

На юге Волгограда водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Травмы получили две 12-летние девочки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Беспечность некоторых волгоградских водителей просто зашкаливает: сесть за руль без прав, да еще и нетрезвым, и самое страшное - спровоцировать аварию и чуть не убить четырех человек! Случилось это в Красноармейском районе Волгограда 2 января примерно в 00.07.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 36-летний волгоградец сел за руль своей «Киа Церато», хотя не так давно его лишили прав на управление авто. Мчась со стороны улицы Довженко в сторону Фадеева, он вылетел на встречную полосу, где на полной скорость влетел в «десятку», оказавшуюся на его пути.

- Виновник ДТП остался цел и невредим, 42-летний водитель отечественной легковушки также не пострадал, а вот четырех пассажирок «ВАЗ-2110» увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших две 12-летние девочки две женщины, 36 и 39 лет, - уточняют в правоохранительных органах.

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