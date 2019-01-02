2019-01-02T09:18:42+03:00
Общество

«Помогите найти мячик»: как предновогодняя потеря юного волжанина превратилась в сказку

Мальчику подарили новый мяч неравнодушные люди
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Такое объявление ребенок разместил в сети накануне нового года. И на него сразу откликнулись небезразличные взрослые. Фото "Типичный Волжский".Такое объявление ребенок разместил в сети накануне нового года. И на него сразу откликнулись небезразличные взрослые. Фото "Типичный Волжский".
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Все-таки чудеса под Новый год случаются. История, которая произошла на днях в Волжском, тому подтверждение. Прямо перед Новым годом в одном из пабликов в соцсети ребенок разместил вот такое объявление:

«Вчера на детской площадке я потерял своя мячик голубого цвета. Мячик совсем новый, подарок на День Рождения. Пожалуйста, помогите его найти. А я вам подарю летающий шарик со светом. Заранее спасибо. Семен».

Взрослые волжане, конечно же, не смогли пройти мимо этой просьбы. И комментаторы тут же решили организовать сбор денег, чтобы купить ребенку новый мяч. Откликнулись пять человек.

Пять человек скинулись и купили ребенку новый мяч. Фото группы ВК "Типичный Вожский"

Пять человек скинулись и купили ребенку новый мяч. Фото группы ВК "Типичный Вожский"

И купили. И пришли к мальчишке домой с новогодним подарком. Видели б вы счастливые глаза Семена!

- Правда мяч, который Семен потерял, ему уже вернули - его нашел таксист, но зато теперь у ребенка есть два мяча и ярчайший пример доброго отношения к ближнему, - рассказывают об этой истории авторы группы «Типичный Вожский». - Вот так под Новый год волжане подарили ребенку веру в добрых людей и чудеса.

Мальчишке из Волжского небезразличные люди сделали подарок на Новый год.

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