В волгоградских поликлиниках будут менять советское оборудование на современное

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:07:38+03:00

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Каждый год 1 января губернатор Волгоградской области идет в больницу. Иногда это заканчивается увольнениями и выговорами, в этот же раз Андрей Бочаров отметил хорошую работу больницы №7. Еще несколько лет назад она была в числе не самых популярных в Волгограде. Но на выделенные деньги прошла большая модернизация во всех отделениях. Сделали больничные корпуса, отремонтировали роддом, заново отстроили приемное отделение, установили современное оборудование. Губернатор пообщался с пациентами, которые довольны обстановкой в больнице и врачами.

В планах «семерки» благоустроить территорию воль улицы Казахской. Кстати, подобное преображение ждет больницу имени Фишера в Волжском. Большие изменения ждут и поликлиники региона.

- В Волгоградской области необходимо создать мощный диагностический блок, - сказал губернатор.

Первым дело старые советские аппараты заменят на современные, которые позволят диагностировать болезни на самых ранних стадиях.