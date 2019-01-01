В волгоградских поликлиниках будут менять советское оборудование на современное
Каждый год 1 января губернатор Волгоградской области идет в больницу. Иногда это заканчивается увольнениями и выговорами, в этот же раз Андрей Бочаров отметил хорошую работу больницы №7. Еще несколько лет назад она была в числе не самых популярных в Волгограде. Но на выделенные деньги прошла большая модернизация во всех отделениях. Сделали больничные корпуса, отремонтировали роддом, заново отстроили приемное отделение, установили современное оборудование. Губернатор пообщался с пациентами, которые довольны обстановкой в больнице и врачами.
В планах «семерки» благоустроить территорию воль улицы Казахской. Кстати, подобное преображение ждет больницу имени Фишера в Волжском. Большие изменения ждут и поликлиники региона.
- В Волгоградской области необходимо создать мощный диагностический блок, - сказал губернатор.
Первым дело старые советские аппараты заменят на современные, которые позволят диагностировать болезни на самых ранних стадиях.