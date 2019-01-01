Десять тысяч волгоградцев прокатились в новогоднюю ночь на автобусах, трамваях и троллейбусах

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:53:41+03:00

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В Волгограде эта новогодняя ночь была по-настоящему волшебной. Погода сделала все, чтобы создать горожанам праздничное настроение. Многие решили не сидеть за столами, а отправиться гулять. Около пяти тысяч пришли на «Лабораторию новогодних чудес» - программу у главной елки. Все продлилось до 3 часов ночи. Большинство волгоградцев разъезжались на общественном транспорте – он работал до утра. Им воспользовались около десяти тысяч человек. Самым популярным стал автобус №95, который идет практически через весь город. Также путешествовали горожане на троллейбусах 9 и 15а и трамвае №10.

Кстати, новогодние гуляния на площади продолжатся с 1 января до 8 января. Запланированы и шоу-программы, и арт-фестивали, и «виртуальные» путешествия. Приходите всей семьей - будет весело. Есть своим мероприятия и в каждом районе Волгограда.