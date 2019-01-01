Волгоградцы в новогодние каникулы могут пожаловаться на состояние мусорной площадки
По всей стране с нового года действует новая система обращения с отходами. Коснулись изменения и Волгоградской области. Во-первых, платить за вывоз мусора мы будем с прописанного человека, во-вторых, все контейнерные площадки заменят. В регионе уже есть временные плоащадки накопления, несколько лицензированных полигонов и мусоросортировочных линий. А в ближайшее время появится мусороперерабатывающий комплекс в Михайловке.
А пока волгоградцы наблюдают, как заменяют старые ржавые контейнеры на новые пластиковые. Даже в новогодние каникулы новый оператор должен вовремя убирать отходы – баки в новогодние праздники наполняются в несколько раз быстрее. Если у вас на площадке мусор, то можно пожаловаться на горячий телефон ООО «Управление отходами-Волгоград» 88003504348
Также и администрация планирует рейды по дворам, чтобы проконтролировать работу оператора.