Волгоградцы в новогодние каникулы могут пожаловаться на состояние мусорной площадки

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:16:59+03:00

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По всей стране с нового года действует новая система обращения с отходами. Коснулись изменения и Волгоградской области. Во-первых, платить за вывоз мусора мы будем с прописанного человека, во-вторых, все контейнерные площадки заменят. В регионе уже есть временные плоащадки накопления, несколько лицензированных полигонов и мусоросортировочных линий. А в ближайшее время появится мусороперерабатывающий комплекс в Михайловке.

А пока волгоградцы наблюдают, как заменяют старые ржавые контейнеры на новые пластиковые. Даже в новогодние каникулы новый оператор должен вовремя убирать отходы – баки в новогодние праздники наполняются в несколько раз быстрее. Если у вас на площадке мусор, то можно пожаловаться на горячий телефон ООО «Управление отходами-Волгоград» 88003504348

Также и администрация планирует рейды по дворам, чтобы проконтролировать работу оператора.