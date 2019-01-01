Волгоградец без прав на «Урале» протаранил иномарку

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:20:21+03:00

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Авария произошла на хуторе Нижнеяблочный Котельниковского района. 51-летний мужчина решил добраться по делам до другого конца села. Идти пешком волгоградец не захотел. Водительского удостоверения у него не было, зато имелся мотоцикл «Урал». О незаконном вояже никто бы и не узнал, если бы не авария.

Мужчина вырулил на Центральную улицу с проулка, даже не посмотрев по сторонам. Решил, что 31 января все уже дома строгают салаты. И ошибся. В это время там как раз проезжал «Хендай». У иномарки вмятина в боку, водитель без царапины. А вот 50-летнему мотоциклисту не повезло. У него многочисленные травмы. Новогоднюю ночь и ближайшие несколько недель он проведет в Котельниковской районной больнице.

Еще одна авария случилась в Волжском за три часа до Нового года. 51-летний мучжина ехал на «Киа» из Средней Ахтубы. При повороте на улицу двинская он столкнулся с «Рено Логан», которая ехала ему навстречу. К врачам с травмой головы попала 62-летняя пассажирка «Рено». Ее отвезли на «скорой» в больницу, но от госпитализации она отказалась