2019-01-01T09:54:10+03:00
Происшествия

Волгоградец прострелил жене ноги в новогоднюю полночь

Мужчина упал во время выстрела из охотничьего ружья
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина находится под присмотром врачей.Женщина находится под присмотром врачей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Новогоднюю ночь волгоградцы любят отметить с размахом. Чтобы много еды на столе, подарки в кредит под елкой и фейерверки и выстрелы на улице. В больнице оказалась 36-летняя жительница станицы Кумылженская. У нее огнестрельное ранение нижней трети правой и левой голени. Его она получила дома, когда праздновала с мужем Новый год.

Пара вышла к полуночи на улицу. Когда часы пробили 12, мужчина решил выстрелить в воздух из гладкоствольного охотничьего ружья. Первый залп был в воздух, а во время второго мужчина поскользнулся и уже в падении нажал на курок. Так получилось, что под прицелом оказалась его любимая супруга. Он прострелил ей ноги.

Мужчина сам довез женщину до больницы. Сейчас волгоградка находится на лечение. Неизвестно, будет ли она ходить. Но все новогодние каникулы женщина проведет на больничной койке местной ЦРБ.

Сейчас сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области разбираются в обстоятельствах ЧП.

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