Волгоградцы отметили новогоднюю ночь без происшествий

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:29:21+03:00

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Новогодняя ночь - время чудес и волшебства. Чтобы ничего не испортило праздничного настроения на работу вышли 960 полицейских, 100 сотрудников Волгоградской академии МВД, 80 представителей Росгвардии, 223 казака, 77 дружинников и 30 чоповцев. Они следили за порядком на улицах города и области.

Основные гуляния в Волгограде прошли на площади Павших борцов возле главной елки. Там собрались несколько тысяч горожан, чтобы вместе под бой курантов встретить Новый год. Были танцы, песни, бенгальские огни. Мероприятия прошли во всех районах и везде для волгоградцев приготовили большую сценическую программу: не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки.

Кстати, в этом году многие встречали Новый год дважды: по местному и по московскому времени. Так что фейерверки разукрашивали ночное небо очень долго.