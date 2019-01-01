В 2018 году Роспотребнадзор наказал волгоградских чиновников почти на полмиллиона рублей

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:05:18+03:00

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Роспотребнадзор по Волгоградской области проверяет не только бизнесменов, больницы и школы. Ведомство смотри и как работают муниципальные чиновники в городе и в области. А именно, следят ли за состоянием подотчетных им территорий, соблюдаются ли санитарно-эпидемиологические нормы в автобусах, в муниципальных домах и даже в самих зданиях администраций. Оказалось, что не всегда. Специалисты ведомства выезжали в 2018 году с 20 плановыми проверками. Но даже зная (а список проверок есть на сайте ведомства) о грядущей ревизии, многие не навели порядок.

Всего за год составили 33 протокола, среди них 17 на юридические лица. Штрафов выписали на 462 тысячи рублей. Правда, основную сумму придется платит юридическим лицам – то есть из бюджетов. Только 16 тысяч пойдут на оплату из карманов самих чиновников.

Роспотребнадзор выдал 15 предписаний об устранении нарушений.

Кстати, основные претензии проверяющих: плохое состояние кладбищ, свалки в неположенных местах, плесень и разрушающиеся стены в муниципальных домах.