2018-12-31T17:48:49+03:00
Общество

Мэрия отчитывается о борьбе с последствиями снегопада, а волгоградцы бьют машины на нечищеных дорогах

Дорожно-коммунальные службы круглосуточно убирают снег
Екатерина СИМОХИНА
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- 72 единицы специальной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, погрузчики, самосвалы и тракторы-щетки в течение дня продолжали работу на улицах Волгограда, устраняя последствия снегопада, - говорят в мэрии города. Волгоградцы же в соцсетях выкладывают одно за одним ДТП. Неприятные «поцелуи» на дорогах города подпортили праздничное настроение не одному водителю. А их на улицах 31 декабря оказалось много – горожане в последний день года отправились покупать подарки и продукты.

Администрация города говорит, что постепенно коммунальные службы почистят все дороги. В первую очередь они убирали снег на площади Павших Борцов, на главных магистралях города, где ходит общественный транспорт, на спусках и подъемах. Теперь дошла очередь до второстепенных дорог. Скорее всего, коммунальщикам не удастся отдохнуть в праздничную ночь – снег продолжит идти и в Новый год.

Мэрия напоминает, что дворы и подъезды к дому обязана чистить управляющая компания.

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