2018-12-31T14:50:20+03:00
Общество

Новый год в Волгограде начнется с туманов

На область идет потепление с мокрым снегом и гололедом
Екатерина СИМОХИНА
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Зимой наш аэропорт часто работает по фактической погоде.Зимой наш аэропорт часто работает по фактической погоде.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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То, чего так боятся пассажиры авиарейсов: с наступлением Нового года Волгоград накроет туман. Если вы планировали сразу после праздника отправиться в путешествие самолетом, стоит морально подготовиться. В ближайшие три дня возможны задержки авиарейсов из-за погодных условий. Морозы спадают, и уже с 1 января нас ждет потепление, которое принесет с собой туман и гололед. Если верить прогнозам Волгоградского ЦГМС, все эти прелести мы увидим уже 1 января.

В первый день Нового года будет идти снег, при этом днем температура воздуха поднимется до -2. 2 января тоже ожидают снег, но мокрый. Днем потеплеет до нуля градусов. Уже 3-го снег превратится в морось, на градуснике будет ноль, на дорогах гололедица, плюс к этому ветер с порывами до 15 м/с. И все три дня будет облачно и туманно.

Отправляясь в эти дни в аэропорт, не забывайте смотреть он-лайн табло и звонить в справочную. Напомним, хоть наша воздушная гавань пережила реконструкцию и готова принимать самолеты даже в условиях тумана, решение, садиться при плохой видимости или нет, остается за командиром экипажа вашего самолета.

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