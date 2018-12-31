Андрей Бочаров направил в Челябинск телеграмму с соболезнованиями

СЕГОДНЯ 13:31 2018-12-31T13:32:31+03:00

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Волгограду очень знакома эта беда: точно так же у нас обрушились дома на Космонавтов, 47 и на проспекте Университетском, 60. Сегодня такое же несчастье пришло в дом 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации Волгоградской области, губернатор Андрей Бочаров направил телеграмму губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

- Губернатор области выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, вызванной частичным обрушением многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, - говорят в администрации области. Андрей Бочаров передал слова сочувствия родным всех пострадавших и погибших при взрыве дома. А раненым пожелал скорейшего выздоровления.

По последним данным, при обрушении дома в Магнитогорске, которое произошло в 6 утра 31 декабря, погибли как минимум 4 человека, под завалами могут находиться еще более 70. После взрыва газа рухнул целый подъезд. Информация постоянно обновляется.