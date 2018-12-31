Центр Волгограда остался без воды в канун Нового года

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-31T12:56:22+03:00

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Немало ругательств сегодня прозвучало из уст жителей Центрального района Волгограда. Разделывая селедку для любимого салата и нарезая картошку в оливье, они вдруг обнаружили, что в кране нет воды. Никакой, и без всякого предупреждения. Конечно, такой сюрприз в предновогодней суматохе никого не обрадовал. К счастью, эти злоключения ненадолго – коммунальщики пообещали, что вода очень скоро вернется в краны. Ну а пока волгоградцы могут сходить в баню - когда еще, как не 31 декабря?

Как стало известно «КП-Волгоград», причиной этой коммунальной неприятности стал скачок напряжения в электросети. Из-за этого упало давление, и вода перестала доходить до квартир горожан. Напомним, в праздники обращения волгоградцев в круглосуточном режиме принимают диспетчерские службы, а аварийные бригады работают без перерыва на Новый год. Если речь у вас пропала холодная вода или возникли проблемы с канализацией, звоните по телефону круглосуточного многоканального контакт-центра «Концессий водоснабжения» (8442) 99-67-96.

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