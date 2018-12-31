2018-12-31T11:25:39+03:00
Общество

Волгоградские пассажиры трамвая №3 увидят автограф Тодоровского в салоне

После съемок в фильме вагон снова вышел на линию
Екатерина СИМОХИНА
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Легентарную "Татру" возили в Таганрог на съемки. Фото администрации Волгограда.Легентарную "Татру" возили в Таганрог на съемки. Фото администрации Волгограда.
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- Ребята! Волгоградцы! Спасибо! Вы – лучшие! И трамвай этот – лучший! Будьте здоровы и счастливы! - эти приятные слова, адресованные жителям Волгограда режиссером Валерием Тодоровским, могут прочитать все пассажиры трамвая №3, которые попадут в вернувшийся со съемок фильма вагон. Утром 31 декабря он вышел на маршрут после небольших восстановительных работ. Двухдверный желто-красный вагон чешского производства Татра Т3 теперь настоящий артист.

Возить он будет пассажиров от улицы Ким до Обувной фабрики. МУП Метроэлектротрас решил сохранить в салоне автограф режиссера, чтобы он поднимал настроение горожанам. Напомним, на съемки вагон отправляли в сентябре этого года. В кадр попал и водитель «татры». Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, во время ремонта специалисты обновили кузов трамвая, но сохранили ему традиционную окраску.

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