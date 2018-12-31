Андрей Бочаров пожелал волгоградцам благополучия в Новом году

СЕГОДНЯ 11:00 2018-12-31T11:02:34+03:00

За несколько часов до боя курантов Андрей Бочаров собрал своих замов на совещание

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Несмотря на то, что этот последний понедельник 2018 года – день нерабочий, волгоградский губернатор не стал изменять традициям и провел привычную для понедельника утреннюю планерку с руководством администрации области. Даже за несколько часов до Нового года его заместители надели галстуки, взяли портфели и пришли послушать распоряжения на ближайшие праздники. Главное по словам Андрея Бочарова – усилить безопасность в местах массового скопления людей и следить за состоянием дорог в эту снежную погоду. А заодно и передал поздравления волгоградцам.

- Сегодня — 31 декабря, до Нового года остается совсем немного. Поздравляю жителей Волгоградской области с наступающим Новым годом — всего самого доброго и благополучия в 2019 году, — цитирует Андрея Бочарова его пресс-служба.

Чтобы предстоящие праздники прошли спокойно, Бочаров потребовал провести все новогодние мероприятия с соблюдением мер безопасности. Особенно учитывать это при перевозке детей на елки и представления. Дороги должны быть в хорошем состоянии, чтобы новогодние праздники омрачило как можно меньше ДТП.

Все сотрудники администрации области на каникулах будут круглосуточно дежурить и мониторить обстановку.