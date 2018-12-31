В Новый год здоровыми: эпидемии гриппа Волгоградской области не грозит

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-31T10:32:05+03:00

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Есть хорошие новости: Новый 2019 год большинство волгоградцев встретят без градусников, кашля и насморка. Дети могут спокойно ходить на елки, взрослые – в кино, не боясь заразиться гриппом. До эпидемии нам далеко – на 31 декабря по данным областного Роспотребнадзора уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе на 66% ниже эпидпорога. Это касается всех возрастных категорий. А если и встречаются простуженные, то это не грипп.

- В циркуляции респираторных вирусов преобладают вирусы не гриппозной этиологии (риновирусная инфекция, респираторно-синцитиальный вирус, парагрипп), которые вызывают следующие симптомы: кашель, насморк, осиплость голоса, повышение температуры тела до невысоких цифр, утомляемость, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области. Специалисты как всегда просят даже с такими симптомами не заниматься самолечением, а сходить за советом к медикам. Врачи будут дежурить все праздники. Ну а если вы заболели, не заражайте окружающих. Постарайтесь изолировать себя от контактов с людьми, а если их не избежать, купить медицинскую маску и не забывайте ее почаще менять и мыть руки.