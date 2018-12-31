Всем салют: волгоградские спасатели рассказали, как в новогоднюю ночь не пострадать от пиротехники

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-31T10:09:44+03:00

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В первый час Нового года волгоградское небо раскрасят десятки тысяч залпов салютов. Эту традицию у народа не отнять, как бы ни дорожала жизнь и пиротехника. Фейерверки гремят в каждом дворе, и для волгоградских спасателей это настоящая головная боль. Поэтому утром 31 декабря они снова напомнили волгоградцам, как не пострадать от салюта. Как отмечают в ГУ МЧС по Волгоградской области, в эти дни всегда увеличивается риск происшествий, связанных с пожарами, гибелью и травмированием на них людей. Причина этих бед и несчастий – несоблюдение правил пожарной безопасности, в том числе и при запуске фейерверков. Нередки случаи, когда салюты залетают на балконы (если вопреки правилам их запускают во дворах многоэтажек), на машины, а люди получают термические ожоги.

Самое первое и главное правило, по словам спасателей, - покупать пиротехнику только с наличием сертификатов, документов, и указанным сроком годности. От «левой» хлопушки, купленной на рынке, вы рискуете встретить праздники в ожоговом отделении больницы. Также в МЧС напоминают, что не стоит быть слишком самоуверенными и лучше почитать инструкцию к салюту до того, как вы зажжете спичку. Смотрите, чтобы на упаковке были адреса и телефоны производителя. Коробка с фейерверком не должна быть помятой и испорченной.