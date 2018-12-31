Снегопад снова вывел на дороги Волгограда всю снегоуборочную технику

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-31T10:10:07+03:00

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Погода никак не дает волгоградским коммунальщикам отправиться праздновать Новый год. В ночь на 31 декабря и утром, в последний день года, вместо подготовки к празднику коммунальные службы расчищают дороги от последствий снегопада. 65 машин и 70 людей работали в течение всей ночи, утром на расчистку вышли уже 70 снегоуборочных и комбинированных дорожных машин. Конечно, на весь город этого не хватает, и во дворах и на внутриквартальных дорогах можно увязнуть в сугробе, но главные магистрали с самым большим трафиком почищены и обработаны противогололедными реагентами. Особенно стараются чистить те дороги, по которым ходит общественный транспорт. А он, напомним, в ночь на 1 января будет ездить до утра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, городские трассы в северной части – в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном и Дзержинском районах города - очищает от снега МБУ «Северное», в остальных работает МУП «ДСЭР Советского района Волгограда». Коммунальщики убирают сугробы не только с проезжей части, но и на остановочных павильонах и тротуарах. А волгоградцы тем временем просто радуются волшебной новогодней погоде. По прогнозам синоптиков, снег в ближайшие дни не растает, и волгоградцы в новогодние каникулы смогут вдоволь накататься на санках, ватрушках и лыжах.