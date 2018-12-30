2018-12-30T16:41:07+03:00
Происшествия

В Волгограде водитель автобуса сбил пешехода, выбежавшего на дорогу

46-летний мужчина с травмами попал в больницу
Юлия Данильченко
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Авария произошла в девять вечера 29 декабря. 54-летний водитель городского автобуса после рабочей смены собирался ехать в автопарк. Путь его пролегал через Кировский район Волгограда. Пассажиров в салоне не было.

Как установили сотрудники ГАИ, общественный транспорт двигался по улице Лазоревая со стороны Красноармейского в сторону Советского. Напротив дома № 88 по улице Саши Чекалина решил заехал на автозаправку, чтобы перед утренним рейсом сэкономить время. В этот момент на дорогу выскочил 46-летний мужчина.

- Он переходил проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспорта, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы аварии вызвали «скорую», пострадавшему потребовалась медицинская помощь. С места ДТП его отвезли в больницу для дальнейшего лечения. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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