2018-12-30T15:09:47+03:00
Общество

Волгоградцы вспомнили жертв теракта, погибших во взорванном троллейбусе

С момента взрыва прошло пять лет
Юлия Данильченко
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Фото: Алексей Копаев.Фото: Алексей Копаев.
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Пятый год подряд жители Волгограда, да и всей страны, вспоминают декабрьские трагедии 2013 года, когда террористы взорвали Новый год. Тогда, 29 декабря, в подорванном вокзале погибло 18 человек, а 30 декабря рванул троллейбус №15А, ехавший по улице Качинцев. Погибли еще 16 горожан.

В пятилетие годовщины волгоградцы пришли к мемориалам, принесли цветы и прочитали молитвы в память о жертвах тех страшных терактов. Траурный митинг завершился панихидой.

В том взрыве чудом осталась жива Вика Толкунова, которой сейчас пять лет – как и трагедии. Ее отец, военный врач Василий Толкунов по происшествии стольких лет благодарен, что власти написали имена погибших на табличке.

- Я убежден, что это нужно всем живым. Пройдет время, мы с дочкой будем приходить к месту трагедии, чтобы просто постоять, подумать, вспомнить и еще больше ценить жизнь. И очень важно для меня, чтобы моя дочь могла прочитать на гранитной плите имя своей матери и бабушки, которых она потеряла в возрасте трех месяцев, и которые закрыли ее собой от осколков бомбы, а нас всех от террористов, - говорит Василий Толкунов.

Напомним, теракт в здании жд вокзала погремел 29 декабря в 12.45. Подрыв совершил террорист Аскер Самедов. Погибло в тот день 18 человек, 45 ранено. На следующий день - 30 декабря - сообщник Самедова Сулейман Магомедов подорвал себя в троллейбусе № 15А. Погибли 16 человек, пострадали 25.

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