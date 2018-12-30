В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-30T13:17:36+03:00

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ЧП произошло сегодня, 30 декабря, около пяти часов утра в Советском районе Волгограда. На улице Тулака загорелись сразу четыре припаркованных автомобиля. Очевидцы масштабного происшествия сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы.

На место выехал четвёртый расчет. К моменту их приезда у всех машин горели моторные отсеки, пластиковые детали, крыши. Спасатели принялись тушить пылающие «Хендай» 2015 года выпуска, «БМВ» 2007 года, «Тойоту» и «семерку». Удалось это сделать довольно быстро – всего за десять минут.

Так как машины в момент возговарния пустовали, никто, к счастью, не пострадал. Правда, ущерб владельцам нанесен немалый.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.