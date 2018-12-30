2018-12-30T11:45:49+03:00
Общество

Полицейские Волгограда обеспечат порядок в период новогодних гуляний

На 400 мероприятий придут минимум 60 тысяч человек
Юлия Данильченко
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Полиция будет работать круглосуточно.Полиция будет работать круглосуточно.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Новый год на носу: уже завтра страна окунется в праздничную атмосферу и начнет отмечать. В такие дни общественный порядок – самое важное. На 400 мероприятий, организованных по всей Волгоградской области, придут примерно 60 тысяч человек. Следить за соблюдением закона будут полицейские.

- Охрану общественного порядка и безопасность жителей Волгограда и области будут круглосуточно в усиленном режиме обеспечивать сотрудники полиции. Помощь стражам порядка будут оказывать войска Управления Росгвардии, курсанты волгоградской академии МВД России, сотрудники частных охранных организаций, представители общественности и военнослужащие, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Стражи порядка будут пресекать попытки распития алкоголя в общественных местах, особенно школьниками. Несовершеннолетние могут находиться на улице только до десяти вечера, в более поздние часы только в сопровождении взрослых. Сотрудники ДПС лишний раз проверять водителей на трезвость.

Информацию о подозрительных лицах, брошенном автотранспорте, оставленных без присмотра вещах и прочем следует незамедлительно сообщать на телефон доверия ГУ МВД России по Волгоградской области по номеру 30-44-44 или 02.

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