2018-12-30T10:36:42+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в междугороднем автобусе поймали 16 мигрантов

Уроженцев Узбекистана и Таджикистана выдворят за пределы РФ
Юлия Данильченко
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Накануне, 29 декабря, в Калачевском районе Волгоградской области остановили междугородний автобус, в котором находилось 16 нелегалов, нарушивших миграционный закон. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, случилось это на посту ДПС. Полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ проверяли документы пассажиров рейсового автобуса, ехавшего из Краснодара в Саратов.

- В результате выявили факт нарушения миграционного законодательства 16 иностранными гражданами. У 13 граждан Узбекистана и 3 граждан Таджикистана было просрочено разрешение на пребывание на территории РФ. Для выяснения обстоятельств нарушители были доставлены в местный отдел полиции, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ведомства.

Всех нарушителей выдворят за пределы России. Помимо этого, согласно статье о нарушении режима проживания в РФ, мигрантам грозят административные штрафы. Дело передали в суд.

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