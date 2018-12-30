2018-12-30T09:44:49+03:00
Происшествия

В Волжском лихач на BMW сбил 24-летнего парня

Молодой человек стоял на обочине возле своей машины
Юлия Данильченко
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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло восемь аварий, в которых пострадали девять человек. Среди них три пешехода. Они или нарушили ПДД, или стали жертвами гонщиков. Последний случай сотрудники полиции зафиксировали в Волжском.

29 декабря около четырех часов дня напротив дома № 82 по улице Карбышева медицинская помощь потребовалась 24-летнему мужчине. Припехавшим на место стражам порядка он рассказал, что стоял у своего автомобиля, припаркованного на обочине, как внезапно на него наехал BMW X5. Оказалось, 35-летний водитель иномарки мчал со стороны улицы Королева в сторону Молодогвардейцев и попросту не заметил молодого человека и не сбавил вовремя скорость.

- В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

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