В волгоградской полиции назначен новый начальник

СЕГОДНЯ 08:39 2018-12-30T10:26:14+03:00

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Под конец 2018 года в Управлении МВД России по городу Волгограду кадровые изменения. Как передают в пресс-службе ведомства, сегодня, 30 декабря, заместителем полковника полиции Павла Гищенко назначен начальник полиции УМВД Алексей Климов. Его представили личному составу. Соответствующий приказ уже подписан.

34-летний Алексей Климов зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он с 2017 года руководил отделом полиции в Красноармейском районе, где достиг хороших результатов.

- Алексей Владимирович окончил Волгоградскую академию МВД РФ. В органах внутренних дел проходит службу с 2001 года. Состоял на различных должностях в подразделениях уголовного розыска, в том числе руководящих, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.

Это не единственные предновогодние назначения в Управлении. Накануне, 29 декабря, отдел полиции Центрального района возглавил новый руководитель Олег Сергиенко.