2018-12-30T10:26:14+03:00
Общество

В волгоградской полиции назначен новый начальник

Им стал начальник полиции Алексей Климов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Алексей Климов, новый заместитель начальника УМВД по Волгограду.Алексей Климов, новый заместитель начальника УМВД по Волгограду.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Под конец 2018 года в Управлении МВД России по городу Волгограду кадровые изменения. Как передают в пресс-службе ведомства, сегодня, 30 декабря, заместителем полковника полиции Павла Гищенко назначен начальник полиции УМВД Алексей Климов. Его представили личному составу. Соответствующий приказ уже подписан.

34-летний Алексей Климов зарекомендовал себя с лучшей стороны. Он с 2017 года руководил отделом полиции в Красноармейском районе, где достиг хороших результатов.

- Алексей Владимирович окончил Волгоградскую академию МВД РФ. В органах внутренних дел проходит службу с 2001 года. Состоял на различных должностях в подразделениях уголовного розыска, в том числе руководящих, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Управления МВД России по городу Волгограду.

Это не единственные предновогодние назначения в Управлении. Накануне, 29 декабря, отдел полиции Центрального района возглавил новый руководитель Олег Сергиенко.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Волгоградом в междугороднем автобусе поймали 16 мигрантов
В Волжском лихач на BMW сбил 24-летнего парня
В Волгограде обанкротившуюся УК лишают лицензии
В Волгограде на обновление онкодиспансера потратят 1,8 миллиарда рублей
Не покупайте отраву: в Волгограде нашли ядовитую незамерзайку
В Волгограде все горслужбы и больницы перешли на особый режим работы
С нового года для волгоградцев подешевеют социальные проездные на электрички
Полигон Прудбой под Волгоградом признали лучшим в России
В парке «Петровский» в Волгограде поставили елку с 3D-гирляндой
Волгоград застыл в предновогодних пятибальных пробках
Вам рождественский веночек, ребенку - жизнь: волгоградцев зовут на благотворительный мастер-класс
В Вожском бабушка отдала лжецелительнице 200 тысяч рублей
На вокзале Волгограда почтили память жертв теракта
В Волгоградской области губернатору назначили еще одного заместителя
Волгоградцам показали новогодний город с высоты птичьего полета
Волгоградцы обчистили 33 гаража при поездке в Астрахань
Коммерсанту грозит шесть лет за неуплату налогов на 100 миллионов рублей
Областные чиновники сэкономили на госзакупках 1,7 миллиарда рублей
Волгоградский участковый кинул своих знакомых и коллег на три миллиона рублей