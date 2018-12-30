В Волгограде обанкротившуюся УК лишают лицензии

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-30T08:22:02+03:00

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С 1 января 2019 года из реестра лицензий Волгоградской области полностью исключат сведения об УК «Комплекс», услугами которой пользовались жители многоквартирных домов в городе-герое, Волжском, Суровикино и Калача-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Инспекции государственного жилищного надзора.

Ранее КП-Волгоград со ссылкой на решение Арбитражного суда писала, что данная организация официально признана банкротом. Ресурсникам и прочим кредиторам руководство задолжало более 11 миллионов рублей, при этом имущество УК оценили всего в 1,6 миллион. Большие убытки понес «Волгоградэнергосбыт» - сумма его требований 4,5 миллиона рублей. У «Концессии водоснабжения» - 400 тысяч рублей, «Нижневолжсклифтремонта» - 424 тысячи рублей, «Водоканала» - 499 тысяч рублей.

- Следует отметить, что к работе данной организации у надзирающих органов в сфере лицензионного контроля за деятельностью по управлению многоквартирными домами, а также у собственников помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении лицензиата, имеется не мало нареканий. Замечены и попытки данной организации уклониться от проведения проверок органа государственного жилищного надзора. За что управляющая организация неоднократно подвергалась административной ответственности, - отмечают в Госжилнадзоре.