В Волгограде на обновление онкодиспансера потратят 1,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 23:13 2018-12-29T23:15:42+03:00

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В Волгограде обещают полностью обновить онкодиспансер. На его реконструкцию уже выделили 1,8 миллиарда рублей. Об этом «КП-Волгоград» узнала из тендера, который появился на сайте Госзакупок.

Как следует из документации этого лота, за эти деньги планируют не только закупить новое оборудование в онкодиспансер №1, расположенный на улице Землячки, но и построить здесь же новое здание, где разместится «Лечебно-консультационный центр». Сдать объект должны уже через три года.

Напомним, с просьбой помочь в переоснащении Волгоградского онкодиспансера наш земляк врач-онколог Сергей Теличко обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву. И тот пообещал содействие в этом вопросе.

- Я дам поручение Министерству здравоохранения вместе с региональными властями подготовить программу по переоснащению и надеюсь, что она будет подготовлена в короткие сроки. Ваш диспансер сможет получить необходимую технику, - заявил премьер-министр 30 ноября сего года.

И уже к концу декабря смета была готова. Теперь ищут подрядчика, который воплотит задуманное в жизнь. Итоги конкурса должны подвести к 18 января.