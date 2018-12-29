2018-12-29T22:05:35+03:00
Общество

Не покупайте отраву: в Волгограде нашли ядовитую незамерзайку

В этой стеклоомывающей жидкости содержание метилового спирта превышает допустимую норму в сто раз
Наталья ГЛАЗУНОВА
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От испарений этой автохимии можно умереть! Не вздумайте брать! Фото Роспотребнадзор по Волгоградской области.От испарений этой автохимии можно умереть! Не вздумайте брать! Фото Роспотребнадзор по Волгоградской области.
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С приходом холодов незамерзающая жидкость для авто становится одним из самых популярных товаров на рынке. Спрос рождает предложение, и вдоль трасс, да и в магазинах часто появляется автохимия сомнительного производства. Вот и в этом году сотрудники Роспотребнадзора по Волгоградской области нашли в обороте «липовую незамерзайку». И ладно бы она просто была подпольно сделана, но нормального качества. Так она ж ядовитая и представляет реальную угрозу здоровью и жизни человека.

Речь идет о стеклоомывающей жидкости под маркой «ICE DRIVE» (-30 С). Производитель, согласно этикетке, находится в Москве на Варшавском шоссе, некая фирма ООО «Ивента». Как показали лабораторные исследования, содержание метилового спирта в этой «химии» превышает допустимый уровень (0,05%) более чем, в 100 раз!

В связи с этим, специалисты регионального Роспотребнадзора обращаются к волгоградским водителям: не покупайте эту «незамерзайку»! А, если обнаружите ее в продаже, сообщайте в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: Волгоград, проспект Ленина, 50б, или по телефону «Горячей линии» 24-36-30.

Помните: метанол - опасное токсическое вещество, при попадании в организм человека через дыхательные пути, а также при использовании их в быту, он может оказать негативное воздействие на здоровье и даже привести к летальному исходу.

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